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Госдума вводит штрафы для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку

Согласно поправкам, штрафы за самовольную перепланировку для должностных лиц составят от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором - основном - чтении законопроект, устанавливающий штрафы для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку жилья и других помещений, включая подвалы и подсобки, в многоквартирных домах.

Согласно поправкам, штрафы за самовольную перепланировку или переустройство жилых помещений для должностных лиц составят от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Суммы штрафов для граждан при этом не меняются - сейчас они составляют от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Аналогичные штрафы будут грозить за самовольные переустройство или перепланировку любого помещения в многоквартирном доме.

Действующей редакцией КоАП предусмотрена ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах, распространяется она исключительно на граждан. Ответственность за самовольное переустройство, а также ответственность юридических и должностных лиц за эти же деяния не регламентируются, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. "Наиболее часто к трагичным последствиям приводит самовольная перепланировка помещений на первых этажах или в подвалах многоквартирных домов, владельцами которых являются юридические лица", - подчеркивают разработчики документа.

Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия". В первом чтении законопроект был принят в декабре 2019 года.

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Россия
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