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Минстрой РФ согласовал передачу шести долгостроев Московскому фонду дольщиков

Речь идет о ЖК "Легенда" и ЖК "Троицк Е-39", ЖК "Воскресенское", ЖК "Малыгина 12", многоквартирном доме в поселении Кокошкино на ул. Труда и ЖК "Академ Палас"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Минстрой России согласовал передачу шести проблемных объектов Московскому фонду защиты прав дольщиков, сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

В начале марта 2020 года фонд направил в Минстрой заявление на приобретение шести недостроенных объектов и участков, чтобы исполнить обязательства застройщиков перед дольщиками. Соответствующие заявления фонд одновременно подал в Арбитражный суд Москвы, Арбитражный суд Московской области и арбитражным управляющим.

"31 марта 2020 года Минстрой России направил в арбитражные суды положительные заключения о возможности передачи фонду имущества и обязательств застройщиков указанных объектов", - говорится в сообщении.

В Минстрое России эту информацию ТАСС подтвердили. Речь идет о ЖК "Легенда" и ЖК "Троицк Е-39" в г. о. Троицк, ЖК "Воскресенское" в поселении Воскресенское, многоквартирном доме на ул. Труда, позиции №8 в поселение Кокошкино, ЖК "Малыгина 12" и ЖК "Академ Палас". Застройщики всех перечисленных объектов на сегодня признаны банкротами. По данным Москомстройинвеста, достройка этих домов позволит решить проблемы 2,3 тыс. семей дольщиков. Финансирование на завершение долгостроев предусмотрено в бюджете Москвы.

"Это важный шаг на пути к решению проблемы сразу нескольких жилых комплексов. Процедура передачи жилых комплексов фонду осуществляется в рамках закона о банкротстве. После передачи объектов фонду на основании определений арбитражных судов он выступит в качестве нового застройщика и сможет завершить реализацию данных проектов и передать дольщикам квартиры и машино-места", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Кроме того, достройку проблемного ЖК "Остров Эрин" также планируется осуществить силами фонда. В соответствии с дорожной картой подача заявления на его приобретение запланирована на II квартал 2020 года.

О фонде

Столичный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства учрежден московскими властями в октябре 2019 года. До этого, помимо кредиторов, подать заявление с требованием признать застройщика банкротом мог только федеральный Фонд защиты прав дольщиков. В 2020 году московский фонд получит из городского бюджета порядка 5,5-6 млрд рублей на обследование объектов и подготовку проектной документации. Окончательные суммы будут известны после проведения экспертизы проектов.

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