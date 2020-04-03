{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кабмин на полгода продлил предоставление субсидий по ЖКХ

Эти меры обусловлены необходимостью поддержки социально незащищенных категорий граждан

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Кабмин распорядился на полгода продлить предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам, у которых их срок истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

На эту тему
Помощь россиянам за границей и соблюдение карантина в РФ. Новые поручения Мишустина

Получателями субсидии являются российские семьи, которые тратят на оплату по ЖКУ больше 22% от совокупного дохода. В отдельных регионах этот уровень меньше - например, в Москве он составляет 10%.

"В случае если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, субсидия предоставляется в том же размере на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке", - говорится в постановлении.

Продление возможности получения субсидии теперь не требует личного посещения органов социальной защиты и предоставления документов, подтверждающих право на ее получение, говорится в совместном пресс-релизе Минстроя и Минтруда России. "Меры поддержки жителей при оплате жилищно-коммунальных услуг очень важны, и мы в оперативном режиме принимаем все необходимые решения, чтобы в сложившихся условиях люди, которые нуждаются в помощи, могли ее своевременно и в полном объеме получать. Принятый документ значительно упрощает процедуру получения субсидии", - приводятся в релизе слова главы Минстроя Владимира Якушева.

Мера поддержки

Сегодня установлено, что субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется сроком на шесть месяцев, по его истечению заявителю необходимо было предоставить документы об отсутствии задолженности за ЖКУ и об уровне доходов, чтобы подтвердить нуждаемость в субсидии, рассказал ТАСС эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Это правило приостанавливается до 1 октября 2020 года. Если одиноко проживающий гражданин или семья являлась получателем субсидии, то по истечению шести месяцев предоставление субсидии автоматически продлевается еще на полгода. Те, у кого истекает срок в конце сентября текущего года, должны будут обратиться в органы соцзащиты не раньше конца апреля 2021 года. Причем речь идет именно о получателях компенсаций расходов, а не льготных категориях граждан, которые получают скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг", - сказал эксперт.

По словам Склянчука, предлагаемые меры обусловлены необходимостью поддержки социально незащищенных категорий граждан на период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, они предлагались правительству различными организациями, в том числе - Общероссийским народным фронтом.

Согласно данным, приведенным в совместном пресс-релизе Минстроя и Минтруда России, численность лиц, проживающих в семьях, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на конец 2019 года, составляет 5,24 млн человек. Сумма субсидий, возмещенная населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2019 год, - более 70 млрд рублей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Эксперты ждут рекордного ввода складской недвижимости в Петербурге в 2020 году
В городе планируется ввести 330 тыс. кв. м складов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС