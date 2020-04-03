Кабмин на полгода продлил предоставление субсидий по ЖКХ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Кабмин распорядился на полгода продлить предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам, у которых их срок истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Получателями субсидии являются российские семьи, которые тратят на оплату по ЖКУ больше 22% от совокупного дохода. В отдельных регионах этот уровень меньше - например, в Москве он составляет 10%.

"В случае если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, субсидия предоставляется в том же размере на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке", - говорится в постановлении.

Продление возможности получения субсидии теперь не требует личного посещения органов социальной защиты и предоставления документов, подтверждающих право на ее получение, говорится в совместном пресс-релизе Минстроя и Минтруда России. "Меры поддержки жителей при оплате жилищно-коммунальных услуг очень важны, и мы в оперативном режиме принимаем все необходимые решения, чтобы в сложившихся условиях люди, которые нуждаются в помощи, могли ее своевременно и в полном объеме получать. Принятый документ значительно упрощает процедуру получения субсидии", - приводятся в релизе слова главы Минстроя Владимира Якушева.



Мера поддержки



Сегодня установлено, что субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется сроком на шесть месяцев, по его истечению заявителю необходимо было предоставить документы об отсутствии задолженности за ЖКУ и об уровне доходов, чтобы подтвердить нуждаемость в субсидии, рассказал ТАСС эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Это правило приостанавливается до 1 октября 2020 года. Если одиноко проживающий гражданин или семья являлась получателем субсидии, то по истечению шести месяцев предоставление субсидии автоматически продлевается еще на полгода. Те, у кого истекает срок в конце сентября текущего года, должны будут обратиться в органы соцзащиты не раньше конца апреля 2021 года. Причем речь идет именно о получателях компенсаций расходов, а не льготных категориях граждан, которые получают скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг", - сказал эксперт.

По словам Склянчука, предлагаемые меры обусловлены необходимостью поддержки социально незащищенных категорий граждан на период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, они предлагались правительству различными организациями, в том числе - Общероссийским народным фронтом.

Согласно данным, приведенным в совместном пресс-релизе Минстроя и Минтруда России, численность лиц, проживающих в семьях, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на конец 2019 года, составляет 5,24 млн человек. Сумма субсидий, возмещенная населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2019 год, - более 70 млрд рублей.