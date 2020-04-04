Власти Якутии предложат правительству России изменить условия "Дальневосточной ипотеки"

ТАСС, 4 апреля. Власти Якутии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире намерены обратиться в правительство РФ с просьбой о снижении минимального размера первоначального взноса по госпрограмме "Дальневосточная ипотека". Указ о плане новых антикризисных мер, включающий обращение к федеральным властям по вопросу ипотеки, подписал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, сообщается в субботу в пресс-релизе правительства региона.

"В ближайшее время по поручению главы республики мы планируем внести на федеральном уровне предложение о снижении минимального размера первоначального взноса по "Дальневосточной ипотеке" - с 20 процентов до 5 процентов", - приводятся слова заместителя председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова.

Помимо этого, согласно подписанному указу главы Якутии, застройщикам и производителям стройматериалов на период действия режима повышенной готовности будет предоставлена отсрочка арендной платы за земельные участки. Тех застройщиков и генподрядчиков, которые работают по федеральным программам и нацпроектам и привлекают при этом работников через центры занятости, освободят от налога на имущество и транспортного налога.

Государственная программа по предоставлению льготной ипотеки жителям Дальнего Востока действует с конца 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2 процента годовых на срок до 20 лет на приобретение жилья на первичном рынке.

Ранее республиканские власти сообщали ТАСС, что в Якутии официально подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, выздоровели четверо. Решением главы региона с 30 марта по 30 апреля включительно введен режим полной самоизоляции в городских округах Якутск и Жатай, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах республики. По информации Айсена Николаева, из-за ситуации с коронавирусом число безработных в Якутии может увеличиться на несколько тысяч человек.