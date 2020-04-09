В СФ считают, что лимиты ипотеки для кредитных каникул должны зависеть от стоимости жилья

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Максимальные размеры ипотеки, по которым граждане, пострадавшие от последствий пандемии коронавируса, имеют право обратиться за кредитными каникулами, должны зависеть от уровня цен на жилье в каждом конкретном регионе. Такое мнение высказал ТАСС в четверг зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.

"Установленные сейчас верхние ограничения по размеру кредита, например, для ипотеки это 1,5 млн рублей, не дают возможности воспользоваться каникулами значительному числу заемщиков. Совет Федерации будет всецело поддерживать инициативы, направленные на повышение верхнего порога размера займов, на которые могут быть распространены кредитные каникулы с тем, чтобы реальная помощь была оказана значительно большему числу наших граждан. Причем наша позиция такова, чтобы при установлении пороговых величин учитывались и особенности конкретных регионов, например, в зависимости от сложившегося уровня цен на ипотечное жилье", - сказал Ульбашев.

6 апреля правительство РФ утвердило максимальный размер потребительских кредитов, по которым заемщики, пострадавшие от последствий пандемии коронавируса, имеют право обратиться за кредитными каникулами. Максимальный размер для потребительских кредитов составляет 250 тыс. рублей, для потребительских кредитов индивидуальным предпринимателям - 300 тыс. рублей, для автокредитов - 600 тыс. рублей. Предельный размер для кредитов, выданных не для предпринимательской деятельности, обязательства по которым обеспечены ипотекой, равняется 1,5 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля 2020 г. подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с принятыми нормами заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.