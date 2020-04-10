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Хабаровск попросил 100 млн рублей на расселение аварийного жилья после разрушения дома

По информации администрации, в городе 746 домов являются ветхими, а 230 из них признаны аварийными

ХАБАРОВСК, 10 апреля. /ТАСС/. Администрация Хабаровска заявила о необходимости увеличения программы по расселению аварийного жилья на 100 млн рублей после разрушения в четверг жилого дома, в котором проживали люди. Об этом ТАСС сообщили в администрации города в пятницу.

Накануне, по информации городской администрации, в Хабаровске на улице Зои Космодемьянской разрушился двухэтажный кирпичный дом. В подвале, где ранее была котельная, рухнула одна из опор, просел потолок, разрушилась кирпичная кладка, по дому пошли трещины, что повредило несущие конструкции здания. Более 30 жильцов временно разместили в общежитиях.

"Администрация Хабаровска направила обращение в адрес правительства Хабаровского края с тем, чтобы было увеличено финансирование программы по расселению аварийного жилья на 100 млн рублей во избежание таких случаев", - сказал представитель пресс-службы.

Он сообщил, что всем желающим из обрушившегося дома будет предоставлено жилье в маневренном фонде. В пресс-службе также указали, что этот дом признавали аварийным в 2017 и 2018 году. Однако жильцы оспаривали это решение в суде. "Будет проведено новое обследование, и дом [вновь] признают аварийным", - сказали в пресс-службе.

По данным городской администрации, в Хабаровске 746 домов являются ветхими, 230 из них официально признаны аварийными. Для того чтобы расселить эти и другие ветхие дома город включился в адресную краевую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На ее реализацию предусмотрено 1,68 млрд рублей, из которых 1,36 млрд - это средства федерального бюджета, 272 млн идут из городской казны и около 50 млн из краевого бюджета. В прошлом году в городе было расселено восемь домов, в этом в новые квартиры планируется переселить жителей 11 домов.

С 2019 года реализация всех программ по переселению из аварийного жилья в стране ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда". Этот нацпроект состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает строительство 120 млн кв. м. жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
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