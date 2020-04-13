Минэнерго будет выдавать предписания за задержку разработки схем теплоснабжения

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ получило полномочия по выдаче обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утверждения и актуализации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Об этом говорится на сайте ведомства.

Министерство отмечает, что наличие утвержденной схемы теплоснабжения населенного пункта позволяет принимать оптимальные технические и схемно-режимные решения, эффективно распределять эксплуатационные и инвестиционные фонды, своевременно определить единую теплоснабжающую организацию, сократить сроки подключения потребителей к системам теплоснабжения, сделать более прозрачной организацию договорных обязательств в системе теплоснабжения, а также сократить число споров между участниками правоотношений.

По результатам мониторинга, проведенного Минэнерго по итогам 2019 года, из 40 схем теплоснабжения, подлежащих актуализации органами местного самоуправления и утверждению в министерстве, было утверждено только 26 схем.

"При этом часть схем ни разу не актуализировалась с момента их первичного утверждения, а часть актуализировалась с существенным нарушением сроков. Новые полномочия Минэнерго направлены на устранение подобных нарушений", - отмечает ведомство.