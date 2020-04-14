Число сделок на рынке вторичного жилья в Москве выросло в марте на 13%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Почти 15 тыс. сделок было заключено в Москве на вторичном рынке жилья в марте, что на 13% больше, чем за тот же месяц в прошлом году, сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в марте 2020 года зарегистрирован 14 801 переход прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья - в 1,3 раза больше (+31%), чем в предыдущем месяце, когда было оформлено 11 320 переходов прав. В годовом выражении данный показатель вырос на 13%", - говорится в сообщении.

Однако по итогам первого квартала 2020 года в Москве на вторичном рынке недвижимости произошел небольшой спад - ведомство зарегистрировало 34 090 сделок, что 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (35 180).

"В Москве зафиксирован максимальный в 2020 году показатель по количеству зарегистрированных столичным Росреестром переходов прав по договорам купли-продажи жилья - почти 15 тыс. Причиной этого, по мнению многих экспертов, является стремление покупателей выгодно приобрести недвижимость на фоне валютных колебаний. Однако если обратиться к мартовской статистике последних четырех лет, то называть это резким ростом активности покупателей нельзя: мы видим, что показатели марта стабильно растут в годовом выражении на 13-14%", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.