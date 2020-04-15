Российские застройщики сообщили о первых ипотечных онлайн-сделках

МОСКВА, 15 апреля. Российские банки совместно с застройщиками провели первые сделки по ипотеке в цифровом формате в условиях режима самоизоляции, сообщили в среду пресс-службы девелоперов ПИК и "Самолет".

"За два дня ПИК и банк ВТБ развернули заранее подготовленную технологическую платформу и запустили процесс для онлайн-ипотеки, сегодня первый клиент приобрел квартиру в проекте "Шереметьевский" (Москва) и подписал кредитный договор, не выходя из дома", - говорится в сообщении застройщика.

Как уточнила пресс-служба ВТБ, заявка на ипотеку оформляется на сайте застройщика, после ее одобрения банком клиент полностью удаленно подписывает все документы - заявление на открытие счета, кредитную документацию, договор долевого участия - с помощью усиленной электронной подписи, выданной удостоверяющим центром. При этом визит курьера к клиенту, или визит клиента в банк не требуется.

Кроме того, клиент группы "Самолет" приобрел квартиру в жилом комплексе "Квартал "Некрасовка" в Москве с помощью сервиса Сбербанка, позволяющего оформить ипотеку, не выходя из дома. При этом после одобрения заявки сотрудник банка, обеспеченный всеми средствами индивидуальной защиты, приезжает на дом, чтобы оформить усиленную цифровую подпись и все необходимые документы.

"Подписание кредитного договора стало последним элементом ландшафта онлайн-сделки. В 2019 году группа "Самолет" внедрила полный комплекс возможностей по выбору квартиры, консультированию, заключению договора долевого участия, оплаты онлайн, а также получения одобрения на ипотеку", - сообщила пресс-служба девелопера.

Ранее ЦБ РФ объявил о временном смягчении требований для банков по идентификации клиентов для проведения сделок по ипотеке удаленно. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, это делается для того, чтобы не тормозить осуществление сделок.