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Пандемия коронавируса нового типа

Российские застройщики сообщили о первых ипотечных онлайн-сделках

Ранее ЦБ объявил о временном смягчении требований для банков по идентификации клиентов для проведения сделок по ипотеке удаленно

МОСКВА, 15 апреля. Российские банки совместно с застройщиками провели первые сделки по ипотеке в цифровом формате в условиях режима самоизоляции, сообщили в среду пресс-службы девелоперов ПИК и "Самолет".

"За два дня ПИК и банк ВТБ развернули заранее подготовленную технологическую платформу и запустили процесс для онлайн-ипотеки, сегодня первый клиент приобрел квартиру в проекте "Шереметьевский" (Москва) и подписал кредитный договор, не выходя из дома", - говорится в сообщении застройщика.

Как уточнила пресс-служба ВТБ, заявка на ипотеку оформляется на сайте застройщика, после ее одобрения банком клиент полностью удаленно подписывает все документы - заявление на открытие счета, кредитную документацию, договор долевого участия - с помощью усиленной электронной подписи, выданной удостоверяющим центром. При этом визит курьера к клиенту, или визит клиента в банк не требуется.

Кроме того, клиент группы "Самолет" приобрел квартиру в жилом комплексе "Квартал "Некрасовка" в Москве с помощью сервиса Сбербанка, позволяющего оформить ипотеку, не выходя из дома. При этом после одобрения заявки сотрудник банка, обеспеченный всеми средствами индивидуальной защиты, приезжает на дом, чтобы оформить усиленную цифровую подпись и все необходимые документы.

"Подписание кредитного договора стало последним элементом ландшафта онлайн-сделки. В 2019 году группа "Самолет" внедрила полный комплекс возможностей по выбору квартиры, консультированию, заключению договора долевого участия, оплаты онлайн, а также получения одобрения на ипотеку", - сообщила пресс-служба девелопера.

Ранее ЦБ РФ объявил о временном смягчении требований для банков по идентификации клиентов для проведения сделок по ипотеке удаленно. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, это делается для того, чтобы не тормозить осуществление сделок.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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