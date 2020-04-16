ОНФ предложил фонду дольщиков временно выкупить планируемое к продаже в апреле жилье

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт предложил в качестве меры поддержки стройотрасли предоставить возможность временного выкупа фондом защиты прав дольщиков жилья, которое планируется к продаже в апреле 2020 года и на строительство которого напрямую привлекаются средства граждан. Об этом говорится в письме ОНФ вице-премьеру Марату Хуснуллину (копия письма имеется в распоряжении ТАСС).

"Эксперты тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" предлагают рассмотреть возможность принятия следующих первоочередных мер: внедрение возможности частичного временного выкупа публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" планируемых к рыночной реализации в апреле 2020 года площадей в объектах, при строительстве которых привлекаются средства дольщиков", - отмечается в письме.

По данным ОНФ, максимальный объем временного выкупа составит 2-2,3 млн кв. м. Оценочный объем выпадающей выручки застройщиков за апрель 2020 года может достигнуть 115 млрд рублей, посчитали эксперты. По их мнению, застройщики также должны иметь возможность обратно выкупить эти площади в течение полугода. Иначе фонд дольщиков сможет самостоятельно реализовать это жилье.

Кроме того, ОНФ предлагает создать упрощенный порядок получения проектного финансирования такими застройщиками под поручительством АО "ДОМ.РФ". Эксперты ОНФ объясняют, что сегодня более 2,1 тыс. российских застройщиков, строящих 60 млн кв. м жилья (или более 3,5 тыс. объектов), напрямую привлекают деньги у дольщиков. Из-за введения в большинстве регионов страны режима самоизоляции для граждан и перехода части компаний на удаленную работу существует риск, что продажи жилья у этих застройщиков во II квартале 2020 года снизятся.

"Такие застройщики в большей степени подвержены риску приостановки текущего строительства, так как в отсутствии регулярных поступлений от продаж объектов столкнутся с падением текущих поступлений денежных средств, необходимых для осуществления производственной деятельности", - говорится в письме.

О мерах поддержки стройотрасли

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление, которое в связи с пандемией коронавируса вводит ряд послаблений для застройщиков. В частности, документ разрешает до 1 января 2021 года не включать в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев. Кроме того, до 1 января не будут начисляться неустойка (пени) за неисполнение обязательств по договорам долевого участия, а также проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства.

Также Минстрой РФ вместе с регионами разработал меры поддержки строительной отрасли и сферы ЖКХ. Документ направлен в Минэкономразвития и после обсуждения с правительством РФ может быть включен во второй пакет антикризисных мер. Минстрой предлагает субсидировать процентные ставки и ипотеку, кредитные каникулы для застройщиков и компенсировать выпадающие доходы за услуги ЖКХ.