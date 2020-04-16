Путин поручил проработать субсидирование ставок по кредитам для строительных компаний

НОВО-ОГАРЕВО, 16 апреля. /ТАСС/. Государство будет субсидировать процентную ставку по кредитам для строительных компаний, которые сохранят занятость и возьмут на себя обязательства избежать долгостроев. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции по ситуации в сфере строительства.

"Поручаю правительству подготовить комплекс мер, которые повысят доступность банковских кредитов для компаний строительной отрасли. Предлагаю в этом случае также субсидировать процентную ставку", - сказал президент, подчеркнув, что такая помощь "будет предоставлена компаниям, которые сохранят занятость". Подробные критерии на этот счет Путин поручил определить "как можно быстрее - до конца текущего месяца".

Кроме того, продолжил президент, получая поддержку с кредитами, компании должны будут взять на себя юридические обязательства по завершению строительства домов, запланированных к вводу в строй в 2020-2021 года. "Нужно избежать появления так называемых долгостроев, важно, чтобы люди были уверены: их квартиры построят качественно и в срок", - сказал Путин.

По словам главы государства, правительство уже определило объемы средств, которые планируется направить на поддержку программы кредитования строительной отрасли - 12 млрд рублей. "Прошу максимально быстро запустить этот механизм, также до конца апреля", - заключил президент.