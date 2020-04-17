Банк ДОМ.РФ снизил ставку по "дальневосточной ипотеке" до 1,6%

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ улучшил условия "дальневосточной ипотеки", снизив ставку на 0,4 п. п. Теперь льготная ипотека на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе доступна под 1,6% годовых, сообщила в пятницу пресс-служба АО "Банк ДОМ.РФ".

В конце 2019 года президент России Владимир Путин поставил стратегическую задачу - значительно повысить доступность жилья. Глава государства отметил необходимость обеспечить дальнейший рост ипотечного кредитования и снижения процентных ставок.

"Мы снизили ставку по "дальневосточной ипотеке" до беспрецедентно низкого уровня - 1,6%. По нашей оценке, получить ипотеку по низкой ставке могут более половины наших клиентов - участников программы. Как ипотечно-строительный банк мы прилагаем все усилия для повышения доступности ипотеки и стимулирования жилищного строительства на Дальнем Востоке", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления банка Данилу Литвинова.

Оформить кредит по ставке 1,6% могут молодые семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет, и участники программы "Дальневосточный гектар" при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ. С введением этой опции льготная ипотека стала не только доступнее, но и проще - клиентам не требуется собирать справку 2-НДФЛ, трудовую книжку и прочее, все это заменяет выписка из Пенсионного фонда РФ, которую можно заказать у менеджера банка. Для заемщиков, не подтверждающих доход справкой из Пенсионного фонда РФ, предусмотрено снижение ставки на 0,2 п. п. при дистанционной подаче заявки на сайте банка - получить ипотеку в таком случае можно под 1,8% годовых.

Банк ДОМ.РФ первым среди российских банков начал выдавать "дальневосточную ипотеку" в декабре прошлого года. По состоянию на 15 апреля, в банк поступило более 3 тыс. заявок, одобрены кредиты на 4 млрд рублей. Банк входит в тройку лидеров по объему привлеченных и одобренных заявок, а также по количеству выданных в рамках программы кредитов.

"Дальневосточная ипотека" предоставляется во всех регионах Дальнего Востока с 9 декабря 2019 года. Льготный кредит могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе, и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.