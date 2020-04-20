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С начала года на Ставрополье ввод жилья увеличили на 27%

В крае построили 201,98 тыс. кв. метров общей площади жилья

ПЯТИГОРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Ставропольский край в январе-марте ввел в эксплуатацию 201,98 тыс. кв. метров жилья, что на 26,6% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Об этом сообщил ТАСС министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

"За январь-март 2020 года введено в эксплуатацию 201,98 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 126,6% к соответствующему периоду 2019 года, из них 67,3 тыс. кв. метров - строительство многоквартирных домов", - сказал Савченко, добавив, что в марте введено 77,72 тыс. кв. метров жилья.

По его словам, в крае в целом сохраняется темп жилищного строительства, который был в 2019 году. "По предварительным данным, планируемый ввод жилья на 2020 год в Ставропольском крае по выданным разрешениям на строительство в 2018 и 2019 годах составит 1 млн 149 тыс. кв. метров при целевом показателе по вводу жилья на 2020 год в объеме 1 млн 91 тыс. кв. метров", - добавил министр.

По итогам 2019 года ввод жилья в Ставропольском крае вырос на 24% и составил 1,14 млн кв. метров. В регионе продолжается работа по внедрению механизмов счетов эскроу. Около половины застройщиков в крае уже работают по новым правилам, которые позволяют защитить приобретателей жилья от недобросовестных застройщиков.

Строительство жилья ведется, в том числе, по нацпроекту "Жилье и городская среда", который состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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