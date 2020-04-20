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Фонд ЖКХ вернет в федеральный бюджет не использованные регионами 1,3 млрд рублей

Эти средства были предоставлены субъектам РФ ранее

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ направит в федеральный бюджет 1,3 млрд рублей, которые регионы РФ не использовали на переселение граждан из аварийного жилья. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять в 2020 году в собственность Российской Федерации средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 1,3 млрд рублей. В состав средств, передаваемых Фондом в собственность Российской Федерации, […] включаются средства Фонда, сформированные за счет средств, возвращенных в Фонд субъектами РФ и (или) муниципальными образованиями из средств финансовой поддержки, ранее предоставленных им на переселение граждан из аварийного жилищного фонда", - говорится в постановлении.

Фонд содействия реформированию ЖКХ занимается переселением из аварийного жилья по федеральной программе "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", которая входит в нацпроект "Жилье и городская среда". В программу нацпроекта вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Так, к концу 2024 года необходимо расселить 9,54 млн кв. м жилья. При этом, согласно нацпроекту, к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.

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