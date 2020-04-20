В Забайкальском крае появится региональный фонд защиты обманутых дольщиков

ТАСС, 20 апреля. Фонд защиты обманутых дольщиков создадут в Забайкалье, об этом сообщили в понедельник в пресс-службе краевого правительства.

"Фонд обманутых дольщиков Забайкалья будет создан в регионе к середине мая", - сообщили в пресс-службе. По словам руководителя Минстроя Забайкальского края Алексея Гончарова, работа проводится по поручению зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина через публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства".

"Создание регионального фонда направлено на то, чтобы ускорить завершение строительства проблемных объектов в Забайкальском крае при содействии федерального центра, а также для оперативного реагирования на возможные проблемы, которые могут возникнуть у действующих застройщиков", - приводит пресс-служба слова Гончарова.

Ранее сообщалось, что в реестр пострадавших в Забайкалье внесены 129 человек, общая площадь жилья, которую нужно предоставить этим людям, составляет 7,5 тыс. кв. метров. В 2019 году губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщал, что окончательно решить проблемы тех дольщиков, которые уже включены в реестр пострадавших, планируется в 2021 году.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля сообщил о мерах, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Среди прочего, как отметил глава государства, Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства докапитализируют на 30 млрд рублей, что поможет в завершении строительства имеющихся в стране долгостроев.