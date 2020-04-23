Минстрой попросили отложить сезонное отключение горячей воды из-за пандемии

"Традиционно в начале мая, после отключения отопления, в субъектах РФ стартуют плановые работы по ремонту теплосетей. Считаем, что в нынешнем году в связи со сложившейся ситуацией их необходимо передвинуть до снятия режима повышенной готовности", - цитирует Козлова сайт партии.

Депутат сообщил, что просит Минстрой России "дать рекомендации региональным коммунальным министерствам, департаментам с просьбой не отключать горячее водоснабжение в это время", объяснив это тем, что пока люди массово остаются дома, у них обязательно должна быть горячая вода. "Если люди, вынужденные постоянно находиться в одном и том же помещении, будут лишены еще и такой важной коммунальной услуги, это вызовет у них дополнительный дискомфорт. Поэтому это не только вопрос удобства, но и сохранения нормального психического состояния граждан", - уверен представитель "Единой России".

Козлов признал, что для коммунальных служб данная мера может представлять некоторую сложность, поскольку в дальнейшем им придется наращивать темпы и совершать большой объем работ. Однако все, как никогда, "должны помогать друг другу, где-то в чем-то уступать", заключил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.