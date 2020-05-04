Кабмин выделил 30 млрд рублей Фонду дольщиков на завершение долгостроев

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 30 млрд рублей Фонду защиты прав граждан-участков долевого строительства, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тыс. дольщиков. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 30 000 000 тыс. рублей для предоставления субсидии в виде имущественного взноса РФ в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан-участков долевого строительства" для финансирования мероприятий, направленных на восстановление прав граждан-участников долевого строительства", - говорится в документе.

В постановлении отмечается, что выделенные деньги должны решить жилищные проблемы не менее 10 тыс. дольщиков, обязательства перед ними будут исполнены до 31 декабря 2021 года. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что докапитализация Фонда дольщиков на 30 млрд рублей позволит достроить 1 млн кв. м проблемных домов в следующем году.