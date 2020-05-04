{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин выделил 30 млрд рублей Фонду дольщиков на завершение долгостроев

Выделенные деньги должны решить жилищные проблемы не менее 10 тыс. дольщиков

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 30 млрд рублей Фонду защиты прав граждан-участков долевого строительства, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тыс. дольщиков. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 30 000 000 тыс. рублей для предоставления субсидии в виде имущественного взноса РФ в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан-участков долевого строительства" для финансирования мероприятий, направленных на восстановление прав граждан-участников долевого строительства", - говорится в документе.

В постановлении отмечается, что выделенные деньги должны решить жилищные проблемы не менее 10 тыс. дольщиков, обязательства перед ними будут исполнены до 31 декабря 2021 года. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что докапитализация Фонда дольщиков на 30 млрд рублей позволит достроить 1 млн кв. м проблемных домов в следующем году.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кабмин выделил 12 млрд рублей ДОМ.РФ на субсидирование ставок по кредитам для застройщиков
Эти средства выделены из резервного фонда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС