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Новосибирские власти ожидают снижения объемов сданного в 2020 году жилья из-за пандемии

С начала года в регионе ввели в эксплуатацию 400 тыс. кв. м жилья

НОВОСИБИРСК, 7 мая. /ТАСС/. Власти Новосибирской области ожидают снижения объемов ввода жилищного строительства в связи с пандемией коронавируса, сообщил в четверг в ходе онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

"Пока задача стоит про эти пресловутые 12 млн кв. м, которые были поставлены в задаче первоначально до 2024 года, но, по заявлениям всех регионов, скорее всего, снижение объема ввода жилья до конца года будет и прогнозируется. В ближайшие месяц-два будет понятно, возможно послабление от федерального центра по плановым цифрам на 2020 год", - сказал Шмидт, пояснив, что в 2020 году нацпроектом было заложено введение в Новосибирской области 2,1 млн кв. м.

В настоящее время в эксплуатацию введено 400 тыс. кв. м жилья, что составляет 16,4% от планового показателя, на 42% выше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Шмидта, также планируется введение в эксплуатацию 63 социальных объектов и трех крупных инфраструктурных проектов: Ледового дворца спорта, перинатального и волейбольного центров. Министр отметил, что даже в условиях пандемии все программы профинансированы и исполняются.

Строительный комплекс Новосибирской области возобновил работу уже 6 апреля. Таким образом, строители региона не работали только одну неделю. Сами строительные площадки оборудованы под работу в условиях пандемии, а условия работы на них проверили губернатор региона Андрей Травников и специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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