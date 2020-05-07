Росимущество по Москве предоставило льготы по аренде на 350 млн рублей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Территориальное управление Росимущества по Москве заключило 15 дополнительных соглашений по предоставлению соответствующих льгот на аренду федерального имущества на общую сумму 34,85 млн рублей. Об этом 7 мая сообщил ТАСС и.о. руководителя Управления Росимущества Антон Колегов.

"На сегодняшний день территориальным управлением заключено 15 дополнительных соглашений по предоставлению соответствующих льгот на общую сумму 34 млн 850 тыс. рублей", - сказал он, добавив, что общий объем льгот по аренде, предоставленных территориальными управлениями Росимущества, на 7 мая составил 350 млн рублей.