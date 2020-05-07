Росимущество по Москве предоставило льготы по аренде на 350 млн рублей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Территориальное управление Росимущества по Москве заключило 15 дополнительных соглашений по предоставлению соответствующих льгот на аренду федерального имущества на общую сумму 34,85 млн рублей. Об этом 7 мая сообщил ТАСС и.о. руководителя Управления Росимущества Антон Колегов.
"На сегодняшний день территориальным управлением заключено 15 дополнительных соглашений по предоставлению соответствующих льгот на общую сумму 34 млн 850 тыс. рублей", - сказал он, добавив, что общий объем льгот по аренде, предоставленных территориальными управлениями Росимущества, на 7 мая составил 350 млн рублей.
По его словам, всем арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства направлены уведомления с предложением обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки либо с заявлением об освобождении от арендной платы, если деятельность арендатора попадает в список наиболее пострадавших отраслей.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников 6 мая сообщил, что отсрочкой по уплате аренды в регионах воспользовались более 28,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), при этом в Росимущество поступило более 650 обращений об отсрочке. 30 апреля сообщалось, что территориальные органы Росимущества предоставили льготы арендаторам в наиболее пострадавших отраслях хозяйственной деятельности на сумму 144 млн рублей в рамках программы антикризисной помощи бизнесу. При этом было зарегистрировано 650 обращений. По состоянию на 27 апреля 2020 года, в территориальные органы Росимущества поступило 396 обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства. Было заключено 187 дополнительных соглашений на общую сумму 88,6 млн рублей.