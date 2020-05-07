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Пандемия коронавируса нового типа

В Crocus Group допустили перенос из-за коронавируса сроков достройки объектов Urban Group

Глава компании Араз Агаларов отметил, что из трех крупных строительных объектов Crocus Group в Московском регионе строительство ЦКАД "практически не останавливалось"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сроки достройки домов обанкротившейся Urban Group могут быть передвинуты в связи с простоем, связанным с ограничениями в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу "Россия-24".

Агаларов отметил, что из трех крупных строительных объектов Crocus Group в Московском регионе строительство ЦКАД "практически не останавливалось". В то же время, по его словам, сроки сдачи достраиваемых домов обанкротившейся Urban Group могут быть перенесены.

"Там работает пять с лишним тысяч рабочих, эта стройка в полном объеме будет запущена, я так понимаю, 12-го числа. И, естественно, на этот срок (простоя в связи с ограничениями - прим. ТАСС) какие-то сроки будут в связи с этим карантином передвинуты", - пояснил он.

Также Агаларов сообщил, что заново будет развернута стройка технопарка "Сколково", которая была полностью остановлена. "Будем пробовать [наверстать], как получится ", - сказал он, отвечая на вопрос о переносе сроков ввода объекта в эксплуатацию

Сrocus Group - одна крупнейших девелоперских компаний России. Компания основана в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов девелопера превышает 4 млн кв. м, среди них - московские торгово-развлекательные комплексы Vegas, сеть гипермаркетов "Твой дом", торговый комплекс "Крокус Сити Молл", станция московского метро "Мякинино". Также компания выступает подрядчиком строительных работ по достройке домов обанкротившейся компании Urban Group в Московской области.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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