Эксперт: восстановление рынка торговых центров и ретейла в России может занять до двух лет

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Восстановление рынка торговых центров и ретейла от последствий распространения коронавируса в России может занять от 6 месяцев до 2 лет. Такое мнение в интервью каналу РБК выразил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.

"Восстановление бизнеса торговых центров, ретейла и детского бизнеса, в котором мы тоже частично работаем, я думаю, что займет, по оценкам на сегодняшний день, без понимания того, что нас ждет в ближайший месяц, от 6 месяцев до 2 лет. Раньше середины 2021 года - конца 2021 года, я думаю, что никакого восстановления, к сожалению, ждать не стоит", - сказал Шариков.

По данным эксперта, в России насчитывается около 7 тыс. торговых центров, из них 2 тыс. относятся к профессиональным. Всего в отрасли, по разным подсчетам, заняты порядка 10 млн человек, включая арендодателей, арендаторов и сотрудников.

Также эксперт отметил, что, по оптимистичным оценкам, торговые центры в Москве и Московской области начнут открываться не раньше конца мая. "В реалистичном сценарии я считаю, что это может продлиться еще два месяца: май и июнь. Ну и пессимистичный сценарий пока - 1 сентября. Но будем надеяться, что ситуация будет меняться раньше", - добавил Шакиров.