Доля планирующих купить жилье российских семей снизилась на 10%

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Более 11 млн семей (18%) планируют улучшить свои жилищные условия в ближайшие три года, что на 10% меньше, чем в январе-феврале, свидетельствуют итоги опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу ДОМ.РФ в апреле.

"5,1 млн семей планируют улучшить жилищные условия в течение года, 6 млн - в ближайшие 2-3 года. По сравнению с январем-февралем 2020 года доля таких семей снизилась всего на 10% [12,3 млн - в январе-феврале 2020 года]", - говорится в материалах аналитического центра ДОМ.РФ.

Еще 12% семей (7,4 млн) планируют покупку жилья в течение четырех лет или большего срока, у 41% семей (24,9 млн) нет такой необходимости, 28% (17,2 млн) хотели бы улучшить свои жилищные условия, но у них нет возможности.

При этом среди семей, планирующих приобретение жилья в ближайшем будущем, 1,7 млн готовы к крупным покупкам через интернет. В числе основных причин неготовности к покупкам недвижимости или автомобиля онлайн отмечается желание лично осмотреть товар и убедиться в отсутствии дефектов, опасения по поводу небезопасности сделки, потребность в личном общении с продавцом.