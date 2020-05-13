Госдума разрешила собственникам жилья проводить собрания в режиме онлайн

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в третьем - окончательном - чтении законопроект об онлайн-собраниях собственников жилья в многоквартирных домах, которые можно будет проводить с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Необходимые поправки вносятся в Жилищный кодекс РФ.

К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме теперь будет отнесено принятие решений о проведении заочного голосования посредством ГИС ЖКХ или "созданной на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации региональной информационной системы, используемой для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме". Уточняется при этом, что речь идет о "непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений".

Поправками в Жилищный кодекс при этом предусмотрено, что первое общее собрание в форме заочного голосования с использованием ГИС ЖКХ не может быть проведено в том случае, если администратор собрания получил более 50% отказов от общего числа собственников от участия в собрании.

Одновременно с этим законом продлевается срок проведения годовых общих собраний собственников до 1 января 2021 года. Согласно прежним нормам, собрания должны были пройти до конца июня, однако, как отметил ранее член думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов, в действующих условиях сделать это невозможно.

Документом предусматривается, что в многоквартирных домах, сданных по программе реновации в Москве, будет работать управляющая организация, назначенная мэром столицы, до момента пока собственники не выберут способ управления на своих общих собраниях.