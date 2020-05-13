Кодекс собственников и арендаторов коммерческой недвижимости может появиться в России

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские эксперты приступили к работе над рекомендациями, которые могут лечь в основу кодекса, устанавливающего нормы взаимоотношений между собственниками и арендаторами на рынке коммерческой недвижимости. Об этом в среду сообщил управляющий партнер, генеральный директор, Cushman & Wakefield Сергей Рябокобылко на онлайн-конференции РБК, комментируя ситуацию, которая сложилось вокруг законопроекта об одностороннем расторжении договоров аренды.

Госдума на заседании в среду приняла решение перенести на неделю рассмотрение во втором чтении правительственного законопроекта, который призван обеспечить устойчивое развитие экономики и предотвратить негативные последствия распространения коронавируса. Самая спорная норма законопроекта касается наделения арендаторов недвижимости правом в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды без взимания любых плат и с возвратом обеспечительного платежа.

"Мы с Олегом (Войцеховским, управляющим директором Российского Совета Торговых Центров, президентом Mapic Russia - прим. ТАСС), другими участниками рынка плотно работаем, готовим рекомендации, которые могут лечь в основу кодекса и правил, по которым арендаторы могут решать проблемы в России", - сказал Рябокобылко.

По его словам, положительная практика такого кодекса уже реализована в Голландии, где представители власти, банки, собственники и арендаторы сели за стол переговоров и определили формы, по которым решаются конфликтные ситуации, а также рамки, в которых можно договариваться. "У нас практически отсутствует диалог между профессиональными сообществами. Хотелось бы призвать всех, кто готов системно решить эту задачу, включить все ресурсы", - обратился Рябокобылко к участникам конференции.

О законопроекте

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавируса. Проект наделяет компании, чья выручка упала более чем на 50%, правом в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций в случае принятия государственным органом власти субъекта Российской Федерации решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации.

Представители индустрии коммерческой недвижимости, собственники и управляющие бизнес-центров, девелоперы выступили против нововведения. По их мнению, поправки создают несправедливые договорные условия и их принятие может драматичным образом повлиять на рынок коммерческой недвижимости.

Во вторник глава профильного комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в Госдуму поправку, в которой просит исключить из принятого в первом чтении законопроекта статьи о праве компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций. По словам сенатора, рынок аренды коммерческой недвижимости находится "на грани тяжелейшего кризиса".