{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой: онлайн-собрания собственников жилья предотвратят подделку протоколов

Сообщается также, что это упростит и повысит прозрачность процедуры

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Закон об онлайн-голосовании собственников жилья в многоквартирных домах позволит предотвратить подделку протоколов, а также упростит и повысит прозрачность процедуры, сообщил в среду замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

Госдума в среду приняла закон об онлайн-собраниях собственников жилья в многоквартирных домах, собрания можно будет проводить на платформах государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или региональных информационных систем.

"Перевод голосования в онлайн - важный шаг к цифровизации жилищно-коммунального хозяйства. Такой формат не только упростит процедуру проведения собраний жильцов, но и позволит исключить подделку протоколов, повысит прозрачность процесса. Проведение общих собраний теперь может осуществляться не только через государственную информационную систему ЖКХ, но и через региональные информационные системы при условии их интеграции и обязательной выгрузки всех документов такого собрания в ГИС", - привела пресс-служба Минстроя слова Егорова.

Закон регламентирует организацию первого онлайн-собрания, уведомление собственников о его проведении, процедуру отказа жителей от такой формы голосования и сроки его проведения. Так, инициатор первого собрания должен разместить в системе всю необходимую информацию и уведомить собственников жилья за 10 дней до его проведения. При этом поправками в Жилищный кодекс РФ предусмотрено, что первое заочное собрание не может быть проведено, если более 50% собственников отказались от участия.

Как добавили в Минстрое, продолжительность голосования по вопросам повестки собрания должна составлять не менее семи и не более 60 дней.

Одновременно с этим законом продлевается срок проведения годовых общих собраний собственников до 1 января 2021 года. Согласно прежним нормам, собрания должны были пройти до конца июня 2020 года, однако, как отметил ранее член думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов, в действующих условиях это невозможно.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Тульские власти введут почти 650 тыс. кв. м жилья в 2020 году при поддержке отрасли
Для поддержки отрасли в условиях ограничений подготовлен ряд мер, направленных как на стимулирование спроса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС