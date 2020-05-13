Минстрой: онлайн-собрания собственников жилья предотвратят подделку протоколов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Закон об онлайн-голосовании собственников жилья в многоквартирных домах позволит предотвратить подделку протоколов, а также упростит и повысит прозрачность процедуры, сообщил в среду замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

Госдума в среду приняла закон об онлайн-собраниях собственников жилья в многоквартирных домах, собрания можно будет проводить на платформах государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или региональных информационных систем.

"Перевод голосования в онлайн - важный шаг к цифровизации жилищно-коммунального хозяйства. Такой формат не только упростит процедуру проведения собраний жильцов, но и позволит исключить подделку протоколов, повысит прозрачность процесса. Проведение общих собраний теперь может осуществляться не только через государственную информационную систему ЖКХ, но и через региональные информационные системы при условии их интеграции и обязательной выгрузки всех документов такого собрания в ГИС", - привела пресс-служба Минстроя слова Егорова.

Закон регламентирует организацию первого онлайн-собрания, уведомление собственников о его проведении, процедуру отказа жителей от такой формы голосования и сроки его проведения. Так, инициатор первого собрания должен разместить в системе всю необходимую информацию и уведомить собственников жилья за 10 дней до его проведения. При этом поправками в Жилищный кодекс РФ предусмотрено, что первое заочное собрание не может быть проведено, если более 50% собственников отказались от участия.

Как добавили в Минстрое, продолжительность голосования по вопросам повестки собрания должна составлять не менее семи и не более 60 дней.

Одновременно с этим законом продлевается срок проведения годовых общих собраний собственников до 1 января 2021 года. Согласно прежним нормам, собрания должны были пройти до конца июня 2020 года, однако, как отметил ранее член думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов, в действующих условиях это невозможно.