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Подмосковье, Москва и Нижний Новгород лидируют по оформлению недвижимости дистанционно

В топ-5 регионов также вошли Самарская область и Краснодарский край

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Подмосковье, Москва и Нижний Новгород в первом квартале 2020 года вошли в топ-5 регионов, жители которых предпочитают оформлять недвижимость экстерриториально, то есть дистанционно. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

Экстерриториальный принцип подачи и приема документов позволяет оформлять недвижимость в любом регионе, независимо от места жительства.

"Почти 96 тыс. заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое имущество Федеральная кадастровая палата приняла по экстерриториальному принципу в первом квартале 2020 года. Топ-5 регионов, жители которых подали наибольшее количество таких заявлений, составили Московская область, Москва, Нижегородская и Самарская области, а также Краснодарский край", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшее число заявлений для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу в первом квартале 2020 года принято от жителей Московской области (19,3 тыс.), Москвы (9,9 тыс.), Нижегородской области (6,9 тыс.), Самарской области (4,9 тыс.) и Краснодарского края (3,9 тыс.). По сравнению с первым кварталом прошлого года россияне стали подавать заявления по экстерриториальному принципу на 14,4% чаще (тогда было принято 81,9 тыс. заявлений).

О дистанционном оформлении

По экстерриториальному принципу можно обратиться за проведением кадастрового учета, регистрации прав собственности, сделок, ограничений и обременений по месту нахождения объекта недвижимости на основании электронных документов, созданных по месту подачи бумажных документов.

Так, жителю Московской области необязательно ехать в Краснодарский край для оформления полученных в наследство дома и участка. Можно подать документы в офисе Кадастровой палаты в регионе постоянного проживания. Учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу проводятся в те же сроки, что и при обычном способе подачи заявления: пять рабочих дней - для кадастрового учета, семь - для регистрации права собственности. Единая процедура учета и регистрации занимает десять рабочих дней.

Теги
РоссияКраснодарский крайНижегородская областьСамарская область
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