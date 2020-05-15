Эксперт: ипотекой под 6,5% с господдержкой в Приморье чаще пользуются люди старше 35 лет

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /ТАСС/. Программа ипотечного кредитования по субсидируемой ставке 6,5% годовых в Приморье популярна у граждан, которые не могут взять более выгодную "Дальневосточную ипотеку" из-за возрастных ограничений или семейного положения. Об этом ТАСС в пятницу сообщил гендиректор приморского агентства недвижимости "Городской риелторский центр" Сергей Косиков.

В апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты сразу после ее анонса. При этом с декабря 2019 года действует программа "Дальневосточная ипотека", созданная по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредиты в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет на приобретение жилья на первичном рынке.

"Существует довольно много программ льготного ипотечного кредитования. Это и "Дальневосточная ипотека", взять которую могут семьи, где каждый из супругов моложе 35 лет. И "Доступная ипотека" от Корпорации развития жилищного строительства (КРЖС, создана администрацией Приморского края), ей могут воспользоваться бюджетники и некоторые другие категории граждан. Конечно, люди выбирают программы с наименьшей процентной ставкой. И те, кто из-за возраста или семейного положения не может взять "Дальневосточную ипотеку", начали брать ипотеку с господдержкой под 6,5%", - сказал гендиректор агентства недвижимости.

Он добавил, что клиенты его агентства чаще используют ипотеку под 6,5% годовых для покупки жилья эконом-класса. "Максимальная сумма кредита по программе "Ипотека с господдержкой 2020" на Дальнем Востоке составляет 3 млн рублей при первоначальном взносе 20%, и люди часто выбирают те объекты, которые укладываются в этот бюджет", - отметил риелтор. Зачастую на полученные средства заемщики покупают однокомнатные квартиры и студии площадью 40-50 кв. м.

Косиков отметил, что новая ипотечная программа заинтересовала даже тех, кто откладывал покупку квартир до окончания пандемии коронавируса.

Ограничения по кредиту

Руководитель управления по Сибирско-Дальневосточному округу "Росбанк Дом" Алена Путинцева считает, что программа "Ипотека с господдержкой 2020" востребована меньше, чем "Дальневосточная ипотека" из-за ограничения по сумме кредита в 3 млн рублей.

"Как правило, запрашивается максимально возможная сумма кредита. В Приморье стоимость жилья исторически одна из самых высоких в стране. По новой программе господдержки есть ограничения в сумме кредита в 3 млн рублей, и такой суммы не всегда достаточно для покупки желаемого жилья. Когда суммы кредита недостаточно, мы ориентируем наших клиентов на программу "Дальневосточная ипотека", по условиям которой максимальный размер кредита в два раза больше - 6 млн рублей", - пояснила она.

Путинцева уточнила, что "Росбанк" получил десять заявок от жителей Приморья, пять из них уже одобрены. "По состоянию на 14 мая выданных кредитов еще нет, заемщики по одобренным заявкам находятся на стадии подбора объектов недвижимости", - добавила представитель учреждения.

В пресс-службе ВТБ добавили, что клиенты банка во Владивостоке в рамках программы "Ипотека с господдержкой 2020" в 70% случаев покупают однокомнатные квартиры площадью до 40 квадратных метров.

Снижение процента

В пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк отметили, что программа ипотеки с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых пользуется высоким спросом. Менее чем за месяц действия программы в Приморское отделение Сбербанка подано более 100 заявок, и 17 семей уже приобрели жилье.

"Средний размер займа [составляет] 2,6 млн руб. Выдано 17 ипотечных кредитов на сумму 44,7 млн рублей", - сообщили в пресс-службе. Приморцы пользуются программой для покупки жилья во Владивостоке, Уссурийске, Артеме и Находке. Средняя площадь приобретаемого жилья - 45-50 кв. м, в основном это двухкомнатные квартиры.

В пресс-службе подчеркнули, что до 30 июня при использовании сервиса "Электронная регистрация" ставка по новой ипотеке будет еще ниже - 6,1%.

Представители Сбербанка согласны с тем, что "Дальневосточная ипотека" пользуется большей популярностью у жителей Приморья. Ставка по ней при использовании сервиса "Электронная регистрация" снижается до 1,7%. "В Приморском крае уже одобрено 1 780 заявок по программе "Дальневосточная ипотека". Выдано 927 кредитов на сумму 3,28 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе банка.

Дальневосточная ипотека

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа будет действовать до 2024 года. Она нужна, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается нехватка молодых и квалифицированных кадров. За первые сто дней действия механизма банки заключили более 5 тыс. кредитных договоров на 16 млрд рублей.