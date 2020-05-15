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Снижение объемов продаж недвижимости в Новой Москве ожидается в 2020 году на уровне 15%

По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, учитывая, что в Новой Москве объем строительства и прогнозный объем продаж на текущий год - около 2 млн кв. м, то 200-250 тыс. кв. м снижения объема продаж - это некритично для девелоперов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Застройщики, работающие в Новой Москве, ожидают что, несмотря на пандемию коронавируса, снижение объемов продаж недвижимости в этом году не превысит 10-15%. Об этом сообщил в пятницу на онлайн-конференции "Стресс-тесты для девелопмента: новый кризис - новый вызов" в издании "Коммерсантъ" руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"Если говорить в целом по всему году, то, по мнению девелоперов, с кем я вчера общался, снижение объемов продаж будет 10-15% максимум. А учитывая, что в Новой Москве сегодня объем строительства и [прогнозный] объем продаж на текущий год - около 2 млн кв. м, то 200-250 тыс. кв. м снижения объема продаж - это некритично для девелоперов", - сказал Жидкин.

Он отметил, что такая небольшая доля ожидаемого снижения годового объема продаж недвижимости связана с несколькими факторами. В частности, с тем, что в первом квартале наблюдался рост этого показателя, обусловленный падением рубля.

"Рубль начал падать, и граждане стали приобретать больше квартир, появился "запас", если учитывать объем продаж на текущий год", - пояснил Жидкин. Также, по его мнению, сокращения снижения продаж в апреле и начале мая текущего года удалось достичь за счет выстроенной системы онлайн-продаж.

Как сообщалось, строительные работы были приостановлены в Москве с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом. С 12 мая власти столицы разрешили работу строек и промышленности только при соблюдении всех установленных норм санитарно-эпидемиологического контроля.

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