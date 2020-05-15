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Число выданных жилищных сертификатов семьям Ивановской области увеличат втрое

Максимальная сумма выплат составит 1,28 млн рублей

ИВАНОВО, 15 мая. /ТАСС/. Сертификаты на улучшение жилищных условий в этом году получат 154 молодые семьи Ивановской области. Это втрое больше, чем годом ранее, сообщил в пятницу журналистам зампредседателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин.

"Всего в текущем году мы сможем оказать поддержку 154 молодым семьям в 21 муниципалитете области, это втрое больше, чем в прошлом году. Минимальная сумма выплат составит почти 280 тысяч рублей, максимальная - 1,28 млн рублей", - сказал Коробкин.

По его словам, в настоящий момент выплаты получили уже 80 семей. Полученные деньги они могут вложить в приобретение жилья или в строительство собственного дома.

Всего на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" в этом году выделено более 100 млн рублей, из которых 93,88 млн рублей - средства федерального бюджета. В прошлом году жилищные условия по этой программе смогли улучшить 48 семей Ивановской области.

Теги
РоссияИвановская область
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