Более 80 семей Камчатки до конца года получат жилье в рамках госпрограммы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая. /ТАСС/. Строительство двух девятиэтажных домов завершили в Петропавловске-Камчатском. Квартиры в них получат, в частности, льготные категории граждан - всего 86 семей, стоящие в очереди на получение жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан". Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте правительства региона.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин поставил стратегическую задачу - значительно повысить доступность жилья. Глава государства отметил необходимость обеспечить дальнейший рост ипотечного кредитования и снижения процентных ставок.

"Ключи от квартир, расположенных в жилом комплексе, получат 86 семей. В их числе многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий, спасатели краевых организаций и другие люди, стоящие в очереди на получение жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что квартиры в новых домах адаптированы под соответствующие категории. Так, например, для людей с ограниченными возможностями здоровья созданы квартиры с более просторными санузлами, оборудованные соответствующими приспособлениями для маломобильных граждан. На возведение домов было выделено более 478 млн рублей, из которых 299 млн - средства федерального бюджета, а остальные выделены из краевой казны.

Подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" реализуется с 2013 года. В 2020 году размер финансирования программы составляет почти 820 млн рублей из средств федерального бюджета.