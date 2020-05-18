{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 50 банков подали заявки на участие в программе льготной ипотеки

Всего по программе льготной ипотеки планируется выдать около 250 тыс. кредитов на 740 млрд рублей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Более 50 российских банков подали заявки на получение лимита по программе льготной ипотеки под 6,5%, сообщила в понедельник пресс-служба ДОМ.РФ.

"Компания ДОМ.РФ, оператор программы ипотеки с господдержкой под 6,5%, 16 мая завершила прием заявок от банков на получение лимита для выдачи ипотечных кредитов по субсидированной ставке. Заявки на участие в программе через Единую информационную систему жилищного строительства - портал наш.дом.рф - направили 54 банка", - говорится в сообщении.

В числе лидеров по запросу на объем лимита - Сбербанк, ВТБ и Банк ДОМ.РФ, уточнили в пресс-службе. Некредитные организации могут подавать заявки до 15 июня, решение о распределении господдержки ДОМ.РФ огласит до 30 июня. Всего по программе льготной ипотеки планируется выдать около 250 тыс. кредитов на 740 млрд рублей.

Банки активно включились в работу по новой программе льготной ипотеки, еще до того, как начали подавать заявки на участие в ней, отметил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс. "Сейчас мы завершили прием заявок от банков. Сумма заявок - более 1 триллиона рублей. По нашей оценке, за три с половиной недели реализации программы банки одобрили свыше 31 тысяч заявок и заключили 6,8 тысячи кредитных договоров на сумму 17,3 млрд рублей", - приводятся в сообщении его слова.

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 20 лет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сбербанк в начале июня запустит сервис поиска партнеров по девелопменту
В первую очередь речь идет о региональных проектах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС