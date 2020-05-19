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Первую сделку по военной ипотеке по сниженной ставке на новостройки оформили в России

Она оформлена на трехкомнатную квартиру в Подмосковье в банке "Зенит" по ставке 6% годовых

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Девелопер "Инград" и банк "Зенит" оформили первую в России сделку по покупке квартиры в рамках программы госсубсидирования кредитных ставок на новостройки в части военной ипотеки. Об этом говорится в сообщении застройщика.

"В проекте группы компаний "Инград" куплена первая в России квартира в рамках государственной поддержки военной ипотеки. Сделка оформлена на трехкомнатную квартиру в ЖК "Новое Пушкино" в Московской области в банке "Зенит" по ставке 6% годовых, оформление сделки состоялось всего через неделю после запуска ипотечной программы банка", - отметил девелопер.

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на строящееся жилье 23 апреля 2020 года, льготный кредит можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Программа призвана поддержать спрос на строящееся жилье в условиях экономического спада из-за пандемии коронавируса. В целом по состоянию на 15 мая средняя ставка в топ-15 российских ипотечных банках на новостройки составила 8,59%, по данным компании ДОМ.РФ. Российские банки активно включились в работу по новой программе льготной ипотеки, ряд коммерческих банков разработали свои решения, позволяющие дополнительно снизить ставку.

Кредитная программа военной ипотеки с господдержкой банка "Зенит" учитывает сниженную ставку по ипотеке на новостройки и доступна военнослужащим, которые являются участниками накопительно-ипотечной системы не менее трех лет и имеют право получить целевой жилищный заем на основании ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", пояснил руководитель направления военной ипотеки застройщика Андрей Алексеев.

О военной ипотеке

Накопительно-ипотечная система обеспечения военнослужащих жильем существует в России с 2005 года. Ее участники имеют специальный счет, на который государство ежегодно перечисляет накопительный взнос. По данным ДОМ.РФ, в 2019 году он составляет около 280 тыс. рублей. Через три года накоплений у военнослужащего появляется возможность использовать эти средства как первоначальный взнос по ипотечному кредиту, причем, пока идет служба, погашать кредит будет государство.

ГК "Инград" является пятым по величине застройщиком жилья в России, по данным Единого реестра застройщиков. В настоящее время группа возводит 10 жилых комплексов в Москве и восемь в Московской области. Общий объем текущего строительства "Инграда" составляет более 1,2 млн кв. метров жилья.

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