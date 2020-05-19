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В Забайкалье создан фонд защиты прав дольщиков

Председателем правления фонда избран глава Минстроя Забайкалья Алексей Гончаров
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЧИТА, 19 мая. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о создании в регионе некоммерческого Фонда защиты прав дольщиков, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта во вторник.

Осипов в ноябре 2019 года пообещал создать в Забайкальском крае Фонд защиты прав дольщиков. Позже пресс-служба правительства региона сообщала, что целями организации станут ускоренное строительство проблемных домов и быстрое реагирование на плохую работу застройщиков.

"Распоряжение о создании некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Забайкальского края" подписал глава региона Александр Осипов. Сегодня состоялось заседание попечительского совета и правления фонда", - уточнили в пресс-службе.

Председателем правления фонда избран глава Минстроя Забайкалья Алексей Гончаров. Пройти процедуру регистрации юридического лица планируется в ближайшее время.

По данным прокуратуры на конец 2019 года, в Чите шесть из 29 строящихся домов признаны проблемными. Проблема с тремя из них не решается с 2012 года, в реестр пострадавших внесены 129 человек, а общая площадь жилья, которую нужно предоставить этим людям, составляет 7,5 тыс. кв. метров. В прошлом году Осипов пообещал в 2021 году окончательно решить проблемы тех дольщиков, которые включены в реестр.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Среди прочего, как сообщил глава государства, Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства докапитализируют на 30 млрд рублей, что поможет в завершении строительства имеющихся в стране долгостроев.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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