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В рамках программы льготной ипотеки выдано кредитов на сумму более 17 млрд рублей

Речь идет о почти 7 тыс. займов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Кредиты на сумму более 17,3 млрд рублей выданы в России в рамках программы льготной ипотеки по ставке 6,5% по состоянию на 10 мая. Об этом сообщил во вторник исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в эфире телеканала "Россия-24".

"Выдано по состоянию на 10 мая [по России] порядка 6,8 тыс. кредитов на сумму больше 17,3 млрд рублей. Это, наверное, самая эффективная программа антикризисная, которая сегодня работает в рамках строительной отрасли", - сказал он.

Стасишин добавил, что порядка 46,8 тыс. заявок на льготное ипотечное кредитование уже получено по всей стране.

Правительство РФ ранее утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.

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