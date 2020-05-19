Минстрой поручил региональным властям обеспечить дезинфекцию подъездов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Работы по дезинфекции подъездов многоквартирных домов в условиях распространения коронавируса должны быть обеспечены региональными властями. Об этом сообщила во вторник заместитель директора департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя Олеся Лещенко на онлайн-конференции Общероссийского народного фронта "Работа управляющих организация в условиях пандемии".

Ранее Роспотребнадзор и Минстрой рекомендовали из-за распространения коронавируса проводить дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах. В свою очередь эксперты в сфере ЖКХ отмечают, что у управляющих организаций нет средств на выполнение дорогостоящей специальной уборки, а собственники не хотят увеличивать соответствующие расходы.

"Позиция Минстроя заключается в том, что если субъект принимает какое-то решение по проведению дополнительных работ на территории многоквартирных домов, то субъект должен соответствующим образом проведение этих работ обеспечить. Поэтому правительством направлены соответствующие поручения в каждый субъект РФ", - сказала Лещенко.

По ее словам, собственники решают не увеличивать оплату дополнительных работ в доме не только потому, что во время самоизоляции не могут для этих целей провести общее собрание, а еще и потому, что люди потеряли в доходах и не знают, когда смогут восстановиться.

Лещенко отметила, что Минстрой собирает с органов власти регионов отчет о том, каким образом исполнено поручение правительства, в каком объеме оказана поддержка управляющим организациям, в чем заключаются сложности, какие есть лучшие практики. "Исходя их этого, когда соберем со всех регионов аналитику, будем в дальнейшем принимать решение, каким образом дальше с учетом лучшего и худшего опыта в регионах эту работу настраивать", - сказала представитель министерства.

Она добавила, что подготовленный Минстроем пакет антикризисных мер в сфере ЖКХ сейчас обсуждается другими ведомствами и будет внесен в правительство "со дня на день". Ранее сообщалось, что Минстрой России разработал ряд предложений по поддержке ресурсоснабжающих организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в условиях спада в экономике и распространения коронавируса. Они включают меры налоговых льгот, беспроцентного кредитования и особые условия проведения закупок.