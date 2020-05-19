На Кубани за пять лет количество самостроев уменьшилось на треть

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Количество самостроев на территории Краснодарского края, где эта проблема стоит наиболее остро, сократилось на треть за последние пять лет. Таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе с прокуратурой и правоохранительными органами края и прекращению точечной застройки в регионе, сообщил во вторник ТАСС губернатор края Вениамин Кондратьев.

Около 30% жителей региона, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях, больше всего таких объектов в прибрежных городах. Всего в Краснодарском крае по итогам 2018 года снесены 372 строения, в том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи. Власти Кубани ведут активную работу не только по сносу самостроев, но и решают проблемы обманутых дольщиков в индивидуальном порядке.

"В последние несколько лет нам удалось выработать действенный механизм по борьбе с самостроями в крае. Установлен единый порядок действий муниципалитетов. Благодаря этому за пять лет удалось уменьшить количество самостроев на треть - с 2000 в 2015 году до 1303 в 2020 году", - сказал Кондратьев.

По его словам, сейчас ведется реестр таких строений, а муниципалитеты края стали активнее подавать иски о сносе таких домов. Только в I квартале этого года были поданы 173 иска, 57 из которых уже удовлетворены. При этом борьба с самовольным строительством ведется в тесном взаимодействии с прокуратурой и правоохранительными органами края, что позволяет пресекать незаконное строительство еще на "этапе котлована".

"Важно, что новые самострои в крае практически не появляются, остается решить вопросы только с уже возведенными объектами. В нашем курортном регионе ценен каждый участок земли, но особенно важно отчистить от самостроев прибрежные территории. Если раньше нередко нарушались градостроительные нормы, уменьшалось количество зеленых зон и общественных пространств, на побережье вырастали многоэтажные дома без социальной инфраструктуры, то сейчас такие факты практически полностью исключены", - отметил Кондратьев.

Он добавил, что точечная застройка в регионе прекращена, за последние три года не было выдано ни одного подобного разрешения. Застройщики теперь обязаны действовать комплексно и строить не только жилые дома, но детские сады, школы, поликлиники и организовывать зеленые зоны.