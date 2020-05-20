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Банки одобрили почти 50 тыс. заявок на льготную ипотеку под 6,5% за месяц

Выдано 10,2 тыс. кредитов на сумму более чем 26,5 млрд рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские банки одобрили почти 50 тыс. заявок в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, которая была запущена в апреле 2020 года. Об этом в среду сообщили в компании ДОМ.РФ, которая является оператором программы.

"На сегодняшний день уже одобрено 48,2 тыс. заявок на льготную ипотеку, выдано 10,2 тыс. кредитов на сумму более чем 26,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых оказалась очень востребованной среди россиян. С ее старта банки приняли почти 70 тыс. заявок. Вместе с другими льготными программами, в числе которых "семейная ипотека", "дальневосточная ипотека", программа господдержки для семей с детьми, в которых рождается третий и последующие дети, программа поддержит рынок, отмечают в ДОМ.РФ.

"Утвержденный лимит госпрограммы - 740 млрд рублей (около 247 тыс. кредитов). Распределение лимитов будет произведено до 30 июня пропорционально поданным заявкам. За период с 10 по 15 мая банки принимали в среднем около 6 тыс. заявок на кредиты в день, что позволяет прогнозировать около 100 млрд рублей выдачи в месяц", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет.

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Россия
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