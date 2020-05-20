В "Деловой России" прогнозируют снижение спроса на жилье в новостройках до 50%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Спрос на жилье в новостройках по итогам 2020 года может снизиться на 30-50%. Такой прогноз дал председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев.

"По итогам года спрос на жилье может снизиться от 30% до 50%. Около 25% застройщиков приостановили реализацию проектов", - сказал он ТАСС.

Кошелев отметил, что на фоне ослабления рубля и ипотечных ставок в 6,5% можно надеяться на увеличение спроса. Однако, по его словам, ждать снижения цен на квадратный метр "бессмысленно, так как компании и так работают с минимальной маржинальностью".

Он напомнил, что строительство составляет почти 6% ВВП РФ, одно рабочее место в строительной отрасли создает пять-шесть рабочих мест в смежных отраслях. В текущей ситуации, считает он, компаниям в данной отрасли могла бы помочь отсрочка по страховым платежам, а также субсидирование ипотеки до ставки в 2-3%.

Также он подчеркнул, что строительную сферу необходимо включить в перечень пострадавших отраслей, чтобы застройщики получили полугодовую "передышку" по выплате кредитов и стабилизировали свое финансовое положение.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что в качестве меры поддержки строительной отрасли в условиях падающего спроса ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках.

При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое в связи с пандемией коронавируса вводит ряд послаблений для застройщиков. В частности, документ разрешает до 1 января 2021 года не включать в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев. Кроме того, до 1 января не будут начисляться неустойка (пени) за неисполнение обязательств по договорам долевого участия, а также проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства.