Два жилых дома станут первыми зданиями новой застройки в Москворечье-Сабурове в Москве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект двух жилых домов в Москворечье-Сабурове. Выполненные в виде двух симметричных башен, они станут первой очередью комплексной застройки территории бывшей Москворецкой плодоовощной базы, говорится в сообщении пресс-служба Москомархитектуры в четверг.

"Два жилых дома в виде двух симметричных башен станут первыми зданиями новой застройки в Москворечье-Сабурове. Фасады башен выдержаны в современном стиле, их образ создается за счет эффекта мозаики из двух вертикальных цветов, горизонтальных поясов и задающего ритм остекления. В целом, объекты достаточно качественные и отвечают всем современным требованиям для жилых домов", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Адрес будущей застройки - 2-й Котляковский пер., вл. 1/3, общая площадь двух зданий составит около 32 тыс. кв. м. Дома будут опираться на стилобаты, где разместятся городские сервисы, магазины и кафе, обеспечивая жильцов всем необходимым. Между домами предполагается пешеходный бульвар, что создаст дополнительный спрос у коммерческих заведений. Жилой комплекс будет состоять из двух объединенных участков: площадью 4,5 и 22 га. По сути, это часть большой советской промзоны "Коломенская", и данный проект станет первым на этой территории.

Как сообщили ТАСС в Москомархитектуре, девелопером комплекса выступает группа "Пионер". Комплекс осваивается одним девелопером с единой инженерной инфраструктурой и объединенными объектами соцкультбыта, добавили в пресс-службе.