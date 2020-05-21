Объем введенного в эксплуатацию жилья в Кабардино-Балкарии за 4 месяца вырос на 18,7%

НАЛЬЧИК, 21 мая. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Кабардино-Балкарии по итогам первых четырех месяцев 2020 года вырос на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"С начала года [с января по апрель] предприятиями и организациями с учетом индивидуального жилищного строительства построена 521 новая квартира общей площадью 58 тыс. кв. м, что на 9,1 тыс. кв. метров, или на 18,7% больше, чем в январе-апреле 2019 г.", - говорится в сообщении.

Почти половина построенного жилья приходится на сельскую местность. Так, за этот период в селах было построено 230 квартир общей площадью 26,1 тыс. кв. м, что составляет 45% от общего ввода жилья в КБР. При этом отмечается, что индивидуальные застройщики построили собственные дома площадью 51,3 тыс. кв. м, что на 29,2% больше, чем в прошлом году. По данным статистики, индивидуальное строительство в общей площади введенного в республике жилья составляет 88,4%.

А организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, в январе-апреле 2020 года построено 89 квартир общей площадью 6,7 тыс. кв. метров (11,6% в общем объеме введенного жилья).

По данным управления, объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в январе-апреле 2020 года составил 3,2 млрд рублей, или 101,3% к уровню января-апреля прошлого года. Как уточнили ТАСС в Министерстве строительства и ЖКХ КБР, показатели достигаются в рамках плана по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ранее власти Кабардино-Балкарии разработали госпрограмму на 2021-2025 годы, по которой будет построено порядка 3 млн кв. м жилья. На программу будет выделено около 102,2 млрд рублей, из которых 9 млрд рублей - средства федерального бюджета, 574,1 млн - республиканского, муниципальные образования вложат 211,1 млн рублей, 98,5 млрд рублей - средства внебюджетных источников. Предполагается, что 1 192 семьи будут обеспечены жильем, общая площадь капитально отремонтированных помещений составит 596 тыс. кв. м.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей. По данным местных властей, в 2020 году в КБР планируется ввести в эксплуатацию 528 тыс. кв. м жилья, в том числе по программе стимулирования развития жилищного строительства в объеме 130 тыс. кв. м в микрорайоне "Мэй" в городе Нальчике.