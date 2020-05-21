Медработники смогут до конца года получить в банке ДОМ.РФ ипотеку на новостройки от 7,4%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Медицинские работники смогут получить в банке ДОМ.РФ ипотеку на строящее жилье от 7,4%, на вторичном рынке - от 8,2%. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кредитной организации.

"Банк ДОМ.РФ запустил программу ипотечного кредитования медицинских работников по низкой ставке - для сотрудников лечебных учреждений процентные ставки снижены на 0,6 п.п. Рефинансировать взятую в других банках ипотеку можно по ставке от 7,4% годовых. Кредит на строящееся жилье также доступен по ставке от 7,4%, на готовое жилье - от 8,2%, а на покупку жилого дома - от 9,5%", - сообщили в банке.

Как отметил заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ Данила Литвинов, по рефинансированию разница со средневзвешенной ставкой 15 крупнейших ипотечных банков составляет до 1,5 п. п., по кредитам на первичном рынке - до 1,1 п. п., на вторичном - до 0,6 п. п. В кредитной организации уточнили, что такая ипотека доступна врачам и работникам медорганизаций независимо от категории и наличия высшего медицинского образования.

Согласно условиям программы, договор по ипотеке заключается на срок до 30 лет, первоначальный взнос составит от 10%, жилищный кредит можно взять на сумму до 30 млн рублей. Минимальную ставку по ипотеке можно получить при оформлении ипотеки на сумму от 8 млн рублей в Москве и Подмосковье, 5 млн рублей - Санкт-Петербурге и Ленобласти и 3 млн рублей - в остальных регионах. Программа будет действовать до конца 2020 года. В банке добавили, что заявку на получение ипотеки можно оформить в онлайн-режиме.

Поддержка медиков

По мнению эксперта тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николая Алексеенко, идея создания целевой программы льготной ипотеки для врачей и медицинских работников является правильной и нужной, особенно сегодня. Он отметил, что предлагаемая по программе ставка рефинансирования имеющихся кредитов является конкурентной и представляет эффективный инструмент помощи. "С одной стороны, ставка отличается от рыночной на 1-1,5 п. п., а, с другой стороны, это позволит помочь заемщикам, которые взяли кредиты до 2019 года по ставкам выше 10%", - прокомментировал эксперт.

Алексеенко отметил, что для покупки жилья в новостройках предлагаемые ставки ниже рыночного уровня на 0,8-1 п. п. При этом основным конкурентом программы для медработников на первичном рынке будет федеральная мера по субсидированию ипотеки под 6,5%, добавил он. "Единственные причины, по которым предлагаемая целевая программа может заинтересовать заемщиков, - это сниженный первоначальный взнос и максимальная сумма кредита", - считает эксперт ОНФ.

Разработанная программа вписывается в общий комплекс мер государственной поддержки социальной сферы и здравоохранения, комментирует заведующий кафедрой "Ипотечное кредитование" Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Он обратил внимание, что в программе предусматривается возможность приобрести в ипотеку индивидуальный дом. "Почему врачи, условно, в Угличе, должны обязательно покупать квартиры, если можно купить в ипотеку комфортный дом? При этом сумма кредита, предусмотренная на индивидуальное строительство, достаточная для покупки дома", - добавил он.

По мнению Цыганова, рефинансирование выданных кредитов будет популярно среди врачей и медработников по всей стране. Эксперт отметил, что ставки по действующим жилищным кредитам выше, чем предлагаются по программе для медиков.

"Такую инициативу я только приветствую и поддерживаю. Она поможет улучшить свои жилищные условия и врачам, и медработникам. Хорошо, что ипотечная ставка сохраняется низкой и для покупки жилья на вторичном рынке. Ведь сейчас большинство льготных программ по ипотеке распространяются на новостройки. А здесь идет речь о вторичном рынке жилья и даже об индивидуальном жилищном строительстве", - считает депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский.

Опыт регионов

Собственные программы по улучшению жилищных условий медиков разрабатываются и в регионах. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе работники медицинских организаций первичного звена могут получить льготную ипотеку от 3,3% на жилье в новостройках региона. Такую программу предлагает АО "Ямальская ипотечная компания" при поддержке местного правительства. Заявки на получение ипотеки по льготной ставке могут подать ямальские медсестры и врачи, которые работают в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и на станциях скорой помощи.

А в Кузбассе местные власти готовы компенсировать 30% от первоначального взноса по ипотечному кредиту медработникам до 40 лет. Эта льгота станет дополнением к региональным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", согласно которым медики могут получить выплаты 1 млн рублей и 500 тыс. рублей при работе в селах.

В Подмосковье группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому медработники первичного звена и врачи скорой помощи смогут приватизировать служебное жилье. Как отметил председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, получить в собственность служебное жилье должны те врачи, которые отработали в муниципальном образовании Подмосковья 7-10 лет. По данным Мособлдумы, с 2015 по 2019 годы работники здравоохранения получили более 2,2 тыс. единиц жилья, включая служебные квартиры, комнаты в общежитии, квартиры по социальному найму и коммерческому найму.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.