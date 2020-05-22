В Ставропольском крае до 2024 года из аварийного жилья переселят более 2,4 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 22 мая. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил завершить программу переселения из аварийного жилья в крае до 2024 года. Всего до этого времени планируется переселить свыше 2,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы главы региона, распространенном в пятницу.

"В рамках программы до 2024 года на Ставрополье планируется переселить 2 404 человека из ветхого и аварийного жилья общей площадью 35,7 тыс. кв. м. Для этого ведется как проектирование новых жилых домов, так и определение квартир на вторичном рынке жилья для дальнейшего приобретения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2020 году в соответствии с графиком ведется строительство многоквартирных домов в Георгиевске и Ессентуках. Все запланированные работы будут завершены до конца года.

Со ссылкой на главу региона отмечается, что программа переселения из аварийного жилья в крае должна быть завершена до 2024 года. "Исходя из поручения президента, мы должны разработать график ускоренного ввода жилья. Уже в текущем году прошу определиться с участками строительства многоквартирных домов, а также завершить их проектирование, чтобы иметь возможность при получении финансирования из федерального бюджета оперативно приступать к работам", - приводятся в сообщении слова Владимирова.