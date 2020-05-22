Россельхозбанк выдал более 10 млрд рублей по программе сельской ипотеки в 82 регионах РФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россельхозбанк выдал более 10 млрд рублей по программе льготной сельской ипотеки от 2,7% годовых для более 5 тыс. заемщиков из 82 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

"К настоящему моменту Россельхозбанк выдал кредитных средств по направлению сельской ипотеки более чем 5,2 тысячи заемщиков на общую сумму более 10,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Всего в банк было подано более 64 тыс. заявок на более чем 140 млрд рублей. Из них предварительно одобрено около четверти заявок, а финальное одобрение получили 7,3 тыс. заемщиков, сумма их заявок составила более 15 млрд рублей, отметили в пресс-службе.

Особенно высокий спрос на программу сельской ипотеки, по данным Россельхозбанка, наблюдается в Ленинградской области, Новосибирской области, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Республике Татарстан. "Темпы подачи заявок на сельскую ипотеку во время режима самоизоляции остаются на высоком уровне, что подтверждает ее востребованность и выгодные условия. Программа работает, выдачи осуществлены в подавляющем большинстве регионов", - приводятся в релизе слова руководителя блока розничного бизнеса Россельхозбанка Светланы Вишняковой.

Получить льготную сельскую ипотеку от 2,7% годовых может любой россиянин от 21 до 75 лет. Кредит выдается на срок до 25 лет, его сумма может варьироваться от 100 тыс. до 3 млн рублей, а для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - до 5 млн рублей. Первоначальный взнос по ипотеке составляет от 10%.