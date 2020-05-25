В Сахалинской области намерены расселить 126 тыс. кв. м аварийного жилья

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области до конца этого года планируют переселить в новые квартиры жителей 126 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В этом году на островах планируется расселить 126 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным. Этому вопросу областные власти уделяют большое внимание, так как он достаточно острый для региона", - сообщили в пресс-службе. Сахалинская область является одним из немногих регионов в стране, на территории которого все еще много аварийных домов - 10% жилого фонда (или 1,2 млн кв. м).

По информации областных властей, для некоторых нуждающихся в переселении островитян, проживающих на севере Сахалина, жилье будут строить на юге острова: в Аниве, Корсакове, пригороде Южно-Сахалинска. Это делается для старшего поколения по их желанию, чтобы пожилые люди могли быть ближе к детям, внукам, больницам и санаториям.

Ранее сообщалось, что всего в Сахалинской области в этом году намерены ввести в эксплуатацию 430 тыс. кв. м жилья. По данным островных властей, пандемия коронавируса не нарушила заявленные планы. Более того, строители работают на опережение. С 2021 года на островах планируется ежегодно вводить в эксплуатацию по 500 тыс. кв. м нового жилья.

Нацпроект "Жилье и городская среда", по которому обновляется жилищный фонд на островах, рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.