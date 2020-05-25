Российские банки снижают ставки по ипотеке и по ее рефинансированию

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские банки снижают ставки по собственным ипотечным программам и рефинансированию ипотечных кредитов других банков, сообщили ТАСС в кредитных организациях.

Снижение ипотечных ставок связано со снижением ЦБ ключевой ставки до 5,5%. Кроме того, повлияло падение спроса на рынке ипотечного кредитования из-за спада активности заемщиков, отмечает руководитель отдела мониторинга банковских продуктов для физических лиц маркетингового агентства Marcs Наталия Исаенко. "Чтобы поддержать спрос на кредиты, банки снижают ставки, но могут (и делают) ужесточать иные требования: повышение ПВ (первоначального взноса - прим. ТАСС). Например, Райффайзенбанк 6 мая увеличил минимальный взнос с 10-15% до 20%", - поясняет Исаенко.

По ее словам, на 20 мая средняя ставка по базовым программам крупных российских банков составила 9,66% на вторичное жилье и 9,49% - на первичное. При этом можно ожидать еще одной волны снижения ставок от 0,5 до 1 процентного пункта (п.п.) на фоне заявлений ЦБ о возможном понижении ключевой ставки до 4,5% на ближайшем заседании совета директоров, полагает Исаенко.

Собственные программы и рефинансирование

С 25 мая Сбербанк снизил на 0,5 п.п. ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков. Теперь рефинансировать ипотеку в кредитной организации можно по ставке от 8,5%.

Газпромбанк снизил минимальную ставку рефинансирования на 0,6 п.п. - до 8,9 %.

В Совкомбанке ставки по кредитам на покупку квартиры или апартаментов на вторичном рынке будут снижены на 0,5 п.п. - до 9,39% и 9,89% соответственно при первоначальном взносе от 50% и 20%. С 27 мая также снизятся ставки по кредитам на покупку недвижимости на первичном рынке - на 1,5 п.п., до 8,15% и 8,65% при первоначальном взносе 50% и 20%.

Банк "Уралсиб" снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования и рефинансированию ипотечных кредитов сторонних банков (при сумме кредита от 5 млн рублей) до 8,99%. Для кредитов на покупку жилья на первичном рынке на сумму до 5 млн рублей минимальная ставка составляет 9,49% годовых, а для рефинансирования - от 9,79%, на вторичном рынке - 9,49% годовых.

Росбанк на 0,5 п.п. снизил ставки по ипотечным кредитам, в том числе по программе рефинансирования кредитов, полученных в других банках. Таким образом, минимальная ставка в банке составляет 7,39%, по программе рефинансирования - от 7,19%.

В банке "Санкт-Петербург" ипотечные ставки для зарплатных клиентов по программе с господдержкой снизились до 6% на первичное жилье и до 8,5% - на вторичное Рефинансирование для всех клиентов доступно со ставкой 8,9%. В кредитной организации отмечают, что сейчас на рынке нет ажиотажного спроса на рефинансирование кредитов, как несколько лет назад, так как большинство клиентов уже реализовали свою потребность в этом инструменте. "Очередной виток процесса рефинансирования рынок может получить лишь при достижении разрыва в 2-3% между ставкой по программе в банках и той средней ставкой под которую выдавались кредиты в прошлом-позапрошлом году", - поясняют в банке.

Льготная ипотека ниже 6,5%

Ряд банков снизил ставки по программе льготной ипотеки , которою правительство РФ утвердило 23 апреля 2020 года. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита - 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 3 млн рублей - для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 20 лет.

Райффайзенбанк снизил льготную ставку до 6,19%. "Всем, кто оставлял заявки на ипотеку под 6,5%, мы просто пересчитали ставку автоматически, без дополнительных обращений или заявлений", - уточняют в банке.

В Альфа-банке также снизили ставки по данной программе на 0,31 п.п. (до 6,19%) при первоначальном взносе в 20-40% и на 0,51 п.п. (до 5,99%) при первоначальном взносе от 40%. При этом сумма кредита должна быть не меньше 6 млн рублей в Москве и Московской области, 5 млн рублей - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 2,5 млн рублей - в других регионах.