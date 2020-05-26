Кабмин внес в Думу законопроект о сокращении сроков регистрации договоров долевого участия

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму поправки в закон о регистрации недвижимости, в том числе предусматривающие сокращение сроков регистрации договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Как сообщала ранее пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко, согласно законопроекту, регистрация первого договора будет проведена в течение семи рабочих дней, все последующие - в течение пяти рабочих дней, в течение трех дней, если документы поданы в электронном виде.

Законопроект также позволит разрешить ситуации с учетом помещений в многоквартирных домах, если они не стоят на кадастровом учете. Кроме того, расширится список заявителей, которые смогут обратиться за госрегистрацией прав собственности или кадастровым учетом недвижимости. Например, наследник сможет сразу подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного садового дома без проведения регистрации права собственности.

В свою очередь кадастровые инженеры смогут подавать документы в Росреестр от имени заказчиков, не оформляя нотариальной доверенности. Они также будут иметь возможность получать большую часть необходимой информации через личный кабинет кадастрового инженера.

Согласно поправкам в закон, электронная цифровая подпись будет не нужна, если в сделке участвуют органы федеральной, региональной власти или местного самоуправления. В пресс-службе вице-премьера объясняли, что органы власти имеют право подготовить скан-образ документа, который был подписан гражданином от руки, удостоверить его подлинность и затем направить заявление о регистрации. Сделки между органами власти и гражданами могут касаться аренды, купли-продажи земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, или приватизации жилья.

Кроме того, будет возможность подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов через личный кабинет и без электронной подписи. Предложенный пакет изменений существенно упростит большинство процедур для участников рынка и ликвидирует правовые пробелы учетно-регистрационной сферы, сложившиеся за три года с момента вступления в силу закона о регистрации недвижимости, отмечала ранее Абрамченко.