В Новой Москве в 2020 году планируют сдать 2 млн кв. м жилья

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца 2020 года 2 млн кв. м жилья в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО). Строительные работы будут вести в усиленном режиме после перерыва из-за ситуации с коронавирусом, сообщили во вторник в стройкомплексе столицы.

"Ограничительные меры в сфере строительства не скажутся на объемах ввода недвижимости в новых округах столицы, заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. В этом году в Троицком и Новомосковском округах планируется сдать 2,7 млн кв. м недвижимости, в том числе 2 млн кв. м жилья", - говорится в сообщении.

Как уточнил Жидкин, ввод недвижимости в ТиНАО в этом году сопоставим с прошлогодними показателями. С начала года построено почти 850 тыс. кв. м недвижимости, в том числе более 700 тыс. кв. м жилья.

"Строительные работы возобновлены на объектах, возводимых как за счет городского бюджета, так и за счет девелоперов. Работы будут вестись в усиленном режиме, необходимый темп достигнем в самые сжатые сроки. Уже в ближайшие месяцы строители нагонят отставание, которое образовалось из-за приостановки работ", - приводят в сообщении слова Жидкина.

Промышленные предприятия и стройки столицы возобновили работу 12 мая. Она была остановлена в конце марта в связи с ограничениями, принятыми в Москве для профилактики распространения коронавирусной инфекции.