{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новой Москве в 2020 году планируют сдать 2 млн кв. м жилья

С начала года в округе построено почти 850 тыс. кв. м недвижимости

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца 2020 года 2 млн кв. м жилья в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО). Строительные работы будут вести в усиленном режиме после перерыва из-за ситуации с коронавирусом, сообщили во вторник в стройкомплексе столицы.

"Ограничительные меры в сфере строительства не скажутся на объемах ввода недвижимости в новых округах столицы, заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. В этом году в Троицком и Новомосковском округах планируется сдать 2,7 млн кв. м недвижимости, в том числе 2 млн кв. м жилья", - говорится в сообщении.

Как уточнил Жидкин, ввод недвижимости в ТиНАО в этом году сопоставим с прошлогодними показателями. С начала года построено почти 850 тыс. кв. м недвижимости, в том числе более 700 тыс. кв. м жилья.

"Строительные работы возобновлены на объектах, возводимых как за счет городского бюджета, так и за счет девелоперов. Работы будут вестись в усиленном режиме, необходимый темп достигнем в самые сжатые сроки. Уже в ближайшие месяцы строители нагонят отставание, которое образовалось из-за приостановки работ", - приводят в сообщении слова Жидкина.

Промышленные предприятия и стройки столицы возобновили работу 12 мая. Она была остановлена в конце марта в связи с ограничениями, принятыми в Москве для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Теги
Россия
Реновация Центрального телеграфа в Москве начнется к 2022 году
Работы планируют завершить в начале 2024 года
Читать полностью