Центробанк по-прежнему считает преждевременным введение поэтапного раскрытия счетов эскроу

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Банк России по-прежнему придерживается позиции о преждевременном введении механизма поэтапного раскрытия счетов эскроу в рамках проектного финансирования строительства жилья. Об этом в Госдуме сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова.

"Сама схема, новая схема проектного финансирования не так давно работает. Есть проекты, по которым завершено строительство <…> Пока еще по таким проектам, с нашей точки зрения, преждевременно принимать решение о раскрытии счетов эскроу до завершения строительного объекта. Кроме того, это приведет к повышению стоимости строительства, потому что денежные средства будут использованы не на погашение кредита, а на следующий проект", - сказала Полякова.

Поэтапное раскрытие счетов эскроу может напоминать тот самый "котловой метод", который ранее использовался застройщиками, подчеркнула зампред ЦБ.

В настоящее время на счетах эскроу накоплено около 300 млрд рублей, а средняя процентная ставка для застройщиков в рамках проектного финансирования составляет 4,5%, уточнила Полякова.

В декабре прошлого года Полякова также заявляла, что введение механизма поэтапного раскрытия эскроу счетов для застройщиков пока преждевременно, но может быть предусмотрено в будущем.

Перевод на проектное финансирование

Перевод жилищного строительства на проектное финансирование начался 1 июля 2019 года. С этого момента российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую.

Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.