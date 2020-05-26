Минстрой рассчитывает на взрывной рост объема ввода объектов ИЖС при господдержке

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Меры господдержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) могут обеспечить взрывной объем ввода домов ИЖС в России, считает замглавы Минстроя Никита Стасишин.

"Заработала программа сельская ипотека, это очень серьезная программа. Плюс есть отдельная программа по развитию села, где тратятся деньги на инфраструктуру <…> Развитие ИЖС и малоэтажки не в столичных городах, на мой взгляд, наш скрытый запас, который при правильном направлении мер поддержки даст взрывной объем ввода и улучшение жилищных условий", - сказал Стасишин во вторник на конференции РБК "Инфраструктурные проекты: курс на развитие городов".

Сельская ипотека заработала в России с 2020 года, является частью программы "Комплексное развитие сельских территорий". В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложен 1 млрд рублей. Основной целью сельской ипотеки является улучшение жилищных условий граждан, которые проживают на сельских территориях.

22 мая Россельхозбанк сообщал о выдаче более 10 млрд рублей по программе льготной сельской ипотеки от 2,7% годовых для более 5 тыс. заемщиков из 82 регионов России. Получить льготную сельскую ипотеку от 2,7% годовых может любой россиянин от 21 до 75 лет. Кредит выдается на срок до 25 лет, его сумма может варьироваться от 100 тыс. до 3 млн рублей, а для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - до 5 млн рублей. Первоначальный взнос по ипотеке составляет от 10%.