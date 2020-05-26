Минстрой спрогнозировал моду на большие квартиры после пандемии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Застройщики увеличат средние площади квартир в проектах новостроек по окончании пандемии для более комфортного проживания. Такое мнение высказал во вторник замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на конференции РБК "Инфраструктурные проекты: курс на развитие городов".

По данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), средняя площадь квартиры в российских новостройках сегодня составляет 49,5 кв. м, при этом в Москве и Подмосковье можно найти студии общей площадью 20-22 кв. м.

"Точно могу сказать, что будет тренд на увеличение объемов квадратных метров квартир в случае роста доходов населения, на улучшение качества микрорайонов, в которых живут люди. Это стопроцентно будет", - сказал Стасишин.

По словам замминистра, после выхода из режима самоизоляции загородные коттеджи будут для россиян запасным аэродромом с точки зрения выходных, а не постоянным местом проживания. "Когда вы будете тратить 2, 2,5 часа до работы, ощущение комфортного проживания будет исчерпано", - добавил он.